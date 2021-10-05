Лига наций

Наставник сборной Бельгии поделился мнением о текущих кондициях лидера своей команды.

Уже в скором времени сборной Бельгии предстоит побороться против национальной команды Франции за путевку в финал Лиги наций УЕФА.

За несколько дней до данного противостояния главный тренер "Красных дьяволов" Роберто Мартинес рассказал состоянии футболистов мадридского Реала Тибо Куртуа и Эдена Азара, которых он пригласил присоединиться к команде в октябрьских поединках.

"Я могу только сожалеть по поводу того, что Эден не был счастлив из-за отсутствия игровой практики в последние два года. Ему не удавалось показывать себя с лучшей стороны Мадриде, несмотря на его огромный потенциал. Два очень тяжелых года с регулярными травмами — иногда для этого можно пытаться отыскать причины, но их попросту нет.

Однако, сейчас Азар очень спокоен, придает важное значение личным и командным результатам и, несмотря на травмы, достаточно быстро восстанавливается. У него есть характер для того, чтобы быть лидером Бельгии и ее капитаном. На Эдена можно рассчитывать и на личностном уровне. Считаю, что это вопрос времени, когда мы увидим лучшую версию Азара в Испании.

По поводу Куртуа могу сказать, что он был лучшим голкипером на чемпионате мира в России, а сейчас входит в двойку-тройку лучших в мире. В его возрасте у него все еще впереди. Думаю, что он на пути к тому, чтобы стать величайшим игроком в стране, в которой исторически сложилась добротная вратарская школа. Как для своего роста, у него очень хорошая координация и способность читать траекторию полета мяча", — высказал мнение наставник.

Напомним, что матч Бельгия — Франция пройдет в Турине 7 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.