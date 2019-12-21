Нидерланды. Новость
Защитник Аякса прошел тщательное медицинское обследование.
ДЭЙЛИ БЛИНД, ФОТО GETTY IMAGES
21 декабря 2019, 14:45
Дэйли Блинд испытывает проблемы из-за воспаления сердечной мышцы, сообщает официальный сайт Аякса.
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии у защитника закружилась голова, после чего было проведено тщательное обследование.
Из-за проблем со здоровьем защитник не будет участвовать в январском сборе команды, а будет восстанавливаться по индивидуальной программе.
Дэйли Блинд в этом сезоне отыграл 26 поединков в футболке Аякса, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
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