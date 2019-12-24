Нидерланды. Новость

Английский специалист постарается спасти клуб от вылета.

Новым тренером голландского АДО Ден Хааг стал 58-летний англичанин Алан Пардью, сообщил официальный сайт клуба. Его помощником будет Крис Пауэлл. Срок действия контракта не разглашается.

Пардью начал тренерскую карьеру в 1999 году в Рэдинге. Затем он тренировал Вест Хэм, Чарльтон Атлетик, Саутгемптон, Ньюкасл, Кристал Пэлас и Вест Бромвич. В сезоне-2011/12 он первым среди коучей Ньюкасла был назван Тренером сезона в Премьер-лиге.

Британское издание The Daily Mail в 2017 году утверждало, что видеть Пардью на посту тренера желало киевское Динамо.

Ден Хааг после 18 туров занимает предпоследнее место в чемпионате Нидерландов, отставая от спасительной зоны на три очка.