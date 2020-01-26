Нидерланды. Новость

Симен Мулдер вышел на игру не в полной комплектации.

В двадцатом туре чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле принимал Твенте, который идет во второй части турнирной таблицы.

На тридцатой минуте игры произошел эпизод, который требовал желтой карточки для полузащитника гостей Селахи.

Однако Симен Мулдер не обнаружил комплект с карточками у себя в кармане, а потому ему пришлось сбегать к четвертому рефери.

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