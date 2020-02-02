Аякс дома минимально обыграл ПСВ

Нидерланды. Новость
Единственный гол в матче забил Квинси Промес.
Аякс - ПСВ, photo AFC Ajax
02 февраля 2020, 19:44
В Амстердаме на Йохан Кройф Арене состоялся центральный поединок 21-го тура Эредивизи. Местный Аякс принимал ПСВ Эйндховен.
Подопечные Эрика Тен Хага добыли три очка благодаря единственному в матче голу Квинси Промеса.
Аякс единолично возглавляет турнирную таблицу, имея отрыв от АЗ Алкмаара в 3 пункта. ПСВ — пятый и их отставание от амстердамцев составляет 14 очков.
Аякс - ПСВ 1:0
Гол: Промес, 35.
Аякс: Онана — Дест, Велтман (Схурс, 31), Мартинес, Тальяфико — Эйтинг, Ван де Беек, Гравенберх — Тадич, Бабель (Мазрави, 64), Промес (Траоре, 45+5).
ПСВ: Уннершталль — Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Боскальи (Родригес, 70) — Росарио, Ихаттарен, Хендрикс — Брума (Мадуэке, 81), Ламмерс (Митроглу, 61), Гакпо.
Предупреждения: Тадич — Шваб.
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