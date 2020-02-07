Блинд вернулся в состав Аякса после миокардита

Нидерланды. Новость

Защитник нидерландской команды поправился после болезни.

Дэйли Блинд вернулся в заявку Аякса, сообщил официальный сайт клуба.

29-летний футболист включен в заявку на игру против Утрехта.

Напомним, что в конце декабря у Блинда был обнаружен миокардит после углубленного медицинского осмотра. Защитник почувствовал головокружение после матча Лиги чемпионов между Аяксом и Валенсией (0:1).

Таким образом, Блинду хватило менее двух месяцев, чтобы поправиться.

В текущем сезоне Блинд провел 16 матчей в Эредивизи и отличился одной результативной передачей.