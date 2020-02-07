Блинд вернулся в состав Аякса после миокардита

Нидерланды. Новость
Защитник нидерландской команды поправился после болезни.
Дэйли Блинд, ФК Аякс
07 февраля 2020, 18:23
Дэйли Блинд вернулся в заявку Аякса, сообщил официальный сайт клуба.
29-летний футболист включен в заявку на игру против Утрехта.
Напомним, что в конце декабря у Блинда был обнаружен миокардит после углубленного медицинского осмотра. Защитник почувствовал головокружение после матча Лиги чемпионов между Аяксом и Валенсией (0:1).
Таким образом, Блинду хватило менее двух месяцев, чтобы поправиться.
В текущем сезоне Блинд провел 16 матчей в Эредивизи и отличился одной результативной передачей.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.