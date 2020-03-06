Нидерланды. Новость

Робин продолжит работать во благо своего родного клуба.

Экс-нападающий Фейеноорда и сборной Нидерландов Робин ван Перси войдет в тренерский штаб клуба, где займется подготовкой нападающих, утверждает Goal со ссылкой RTV Rijmond.

Ван Перси – воспитанник Фейеноорда. В этом же клубе Робин заканчивал карьеру, забив 25 голов в 45 матчах за полтора сезона. После окончания карьеры летом 2019 ван Перси стал работать телеэкспертом.

Ожидается, что в Фейеноорде ван Перси вплотную займется развитием зимнего новичка клуба – 20-летнего Роберта Боженика.

Роттердамцы идут на третьем месте в Эредивизи, после 24 туров уступая шесть очков лидирующим Аяксу и АЗ Алкмаару.