Нидерланды. Новость

Дик Адвокат будет руководить Фейеноордом как минимум до конца сезона-2020/21.

Тренер Дик Адвокат и Фейеноорд решили продлить контракт еще на один сезон – сообщил официальный сайт клуба.

"Это фантастика, что нам удалось еще на сезон продлить контракт с Диком Адвокатом, – сказал технический директор Фейеноорда Франк Арнесен. – Под руководством этого выдающегося тренера мы снова включились в борьбу за чемпионский титул и вышли в финал национального Кубка. К сожалению, сезон прервал коронавирус, и сейчас трудно предсказать, когда мы снова будем играть, но с таким тренером, когда бы мы ни начали играть, мы будем бороться за самые высокие места!"

"Мне очень приятно продлить контракт с этим прекрасным клубом, – заявил Адвокат. – Фейеноорд в последнее время играл все лучше и лучше, и я очень хочу завершить начатое, достигнув вершины".

Адвокат возглавил Фейеноорд 30 октября 2019 года после увольнения Япа Стама. Ранее 72-летний специалист работал со сборными Нидерландов, Бельгии, ОАЭ, Сербии, Южной Кореи, а также малоизвестными национальными командами. На клубном уровне — с ПСВ, Рейнджерс, Боруссией М, АЗ, Сандерлендом, Фенербахче, Утрехтом, Спартой Р, Дордрехтом и рядом малопрестижных клубов.

В нынешнем году Адвокат отметит 40-летие своей тренерской деятельности.

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