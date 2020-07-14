Нидерланды. Новость

Мадука Окойе перебрался в Нидерланды из Фортуны Дюссельдорф.

Роттердамская Спарта заключила двухлетний контракт с нигерийским голкипером Мадукой Окойе, соощил официальный сайт клуба. В соглашении прописана возможность продления еще на два сезона.

Мадука, у которого есть немецкий и нигерйский паспорт, решил выступать за африканскую страну. Он дебютировал за сборную в ноябре 2019 года в товарищеской игре с Бразилией.

Окойе в сезоне-2019/20 играл за дублирующий состав Фортуны. Он пропустил 26 голов в 14 играх Региональлиги Вест.

Спарта Роттердам в прошлом сезоне заняла 11-е место в чемпионате Нидерландов.