Нидерланды. Новость
Мадука Окойе перебрался в Нидерланды из Фортуны Дюссельдорф.
Мадука Окойе, Спарта
14 июля 2020, 09:40
Роттердамская Спарта заключила двухлетний контракт с нигерийским голкипером Мадукой Окойе, соощил официальный сайт клуба. В соглашении прописана возможность продления еще на два сезона.
Мадука, у которого есть немецкий и нигерйский паспорт, решил выступать за африканскую страну. Он дебютировал за сборную в ноябре 2019 года в товарищеской игре с Бразилией.
Окойе в сезоне-2019/20 играл за дублирующий состав Фортуны. Он пропустил 26 голов в 14 играх Региональлиги Вест.
Спарта Роттердам в прошлом сезоне заняла 11-е место в чемпионате Нидерландов.