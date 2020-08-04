Нидерланды. Новость

Эллен Фоккеми будет выступать за любительскую команду четвертого дивизиона страны.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решился на неординарный поступок, дав разрешение девушке Эллен Фоккеми выступать за мужскую команду.

19-летняя футболистка будет защищать цвета любительского клуба Фоарут, который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.

Данный случай является лишь экспериментом, после которого KNVB рассмотрит и оценит, необходимо ли женщинам разрешать выступать за мужские команды.

"Круто, что мне позволили продолжить играть за Фоарут. Я с этим ребятами с пяти лет, и было бы обидно в следующем сезоне был не с ними в команде. Понятия не имею, что будет в будущем, но я очень рада, что стала частью эксперимента", — прокомментировала новость Эллен Фоккеми.

Интересно, что в Нидерландах уже проводятся футбольные соревнования, в которых участвуют смешанные команды с парнями и девушками до 19 лет.