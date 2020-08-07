Нидерланды. Новость

Нидерландец попытается реализовать себя на тренерском поприще.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси после завершения карьеры футболиста решил попробовать себя в тренерской деятельности, присоединившись к штабу Дика Адвоката в Фейеноорде.

Как сообщает официальный сайт роттердамцев, 37-летний специалист не будет иметь определенной роли, однако в большей мере будет отвечать за тренировочный процесс линии атаки. Ван Перси лично пригласил в свою команду наставник Дик Адвокат.

"Это не официальная должность. Именно поэтому мне трудно дать ей определенное название. Я, например, не считаю себя тренером нападающих. Думаю, что это беспроигрышная ситуация, так как я собираюсь выяснить здесь, что конкретно мне по душе", — заявил бывший форвард.

Стоит отметить, что Робин ван Перси должен бы присоединиться к тренерскому штабу Фейеноорда еще в минувшем сезоне, но данное назначение в конечном итоге не состоялось по определенным причинам.