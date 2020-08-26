Нидерланды. Новость
Похоже, у нидерландца вновь проблемы со здоровьем.
Дэйли Блинд, getty images
26 августа 2020, 09:16
Защитник Аякса Дэйли Блинд без выясненных причин упал на поле во время товарищеского поединка против Герты, сообщает Vi.nl.
Напомним, в декабре 2019 года нидерландский футболист почувствовал себя плохо во время поединка Лиги чемпионов против Валенсии.
По итогу, Блинду поставили диагноз воспаление сердечной мышцы, и защитник пропустил более полутора месяца, восстанавливаясь после миокардита.
Отметим, что после инцидента Блинд был сразу заменен, после чего ему была оказана медицинская помощь.