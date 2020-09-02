Нидерланды. Новость

Немецкий защитник присоединился к клубу из Эредивизи.

Защитник Аугсбурга Филипп Макс перешел в ПСВ, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Немецкий вингер поставил подпись под четырехлетним контрактом с "красно-белыми". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 8 миллионов евро.

Макс выступал в составе Аугсбурга с 2015 года, перейдя из Карлсруэ. Всего в футболке "фуггеров" 26-летний игрок провел 156 матчей и забил 15 голов.

В активе левого защитника также имеется 3 поединка и 1 гол в составе сборной Германии.

Ранее сообщалось, что ПСВ объявил о подписании голкипера Лейпцига Яна Мвого.