Нидерланды. Новость

Равель Моррисон продолжит карьеру в Эредивизи.

Ден Хааг пригласил на правах свободного агента 27-летнего полузащитника Равеля Моррисона и подписал с ним контракт на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.

Воспитанник Манчестер Юнайтед подавал большие надежды и выступал за юношеские и молодежные сборные Англии, однако так и не смог раскрыться по-настоящему.

Последним клубом, в котором играл Равель, был Миддлсбро, арендовавший его у Шеффилд Юнайтед. Летом "клинки" решили прекратить сотрудничество с футболистом.

По словам Моррисона, убедили его попробовать реанимировать карьеру знаменитый экс-тренер Мартин Йол (нынешний технический директор Ден Хаага) и нападающий голландской команды Рикардо Кишна, с которым он в 2015 году пересекался в Лацио.

За свою профессиональную карьеру Моррисон выступал за Манчестер Юнайтед (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Вест Хэм (24, 5), Бирмингем (30, 3), Куинз Парк Рейнджерс (22, 6), Кардифф Сити (7, 0), Лацио (8, 0), Атлас (25, 4), Эстерсунд (9, 1), Шеффилд Юнайтед (4, 0) и Миддлсбро (3, 0).