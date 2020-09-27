Нидерланды. Новость

Маркос Сенеси помог своей команды добыть победу над Ден Хаагом.

Фейеноорд добыл победу над Ден Хаагом в рамках третьего тура чемпионата Нидерландов (4:2). Поединок выдался результативным, а его настоящим украшением стал гол защитника роттердамского клуба Маркоса Сенеси.

Во время подачи углового на 57-й минуте матча мяч отскочил к аргентинцу, который решился на удар в касание через себя. Мяч полетел по такой траектории, что голкипер Ден Хаага даже не попытался спасти свою команду от пропущенного гола.