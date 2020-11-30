Нидерланды. Новость

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура нидерландской Эредивизи.

ПСВ в рамках десятого тура национального первенства в домашнем поединке испытал проблемы с реализацией создаваемых возможностей около владений роттердамской Спарты, ворота которой не сумел поразить даже прямым ударом с пенальти Дониэл Мален — понадобился отыгравший вратаря отскок.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча





ПСВ — Спарта 1:0

Гол: Мален, 78

На 78-й минуте Дониэл Мален (ПСВ) не реализовал пенальти (вратарь).

ПСВ: Уннершталль — Тезе (Думфрис, 79), Баумгартль, Виргеевер, Хендрикс — Гетце (Гакло, 64), Файн, Росарио (Сангаре, 70), Ледезма (Мадуке, 64) — Мауро, Захави (Мален, 64).

Спарта: Окойе — Абелс, Вриндс, Хайлен, Пинто — Харруи (Гравенберх, 84), Ауссар — Мийнанс (Мейерс, 79), Сметс (Энгельс, 64), Дуарте (Фортес, 79) — Ти (Харчуш, 64).

Предупреждение: Ледезма — Мийнанс, Энгельс, Мейерс.