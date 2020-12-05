Нидерланды. Новость

Клуб решил прекратить сотрудничество с менеджером.

Официальный сайт АЗ сообщает, что главный тренер команды Арте Слот был немедленно отправлен в отставку.

Известно, что причина такого решения — переговоры менеджера с Фейеноордом о сотрудничестве с сезона-2021/22.

В клубе отмечают, что хотят видеть во главе команды тренера, который будет сосредоточен лишь на АЗ, До конца сезона, коллективом будет руководить Паскаль Янсен.

Напомним, что Слот проработал во главе АЗ 3,5 года. На сегодняшний день клуб занимает седьмое место в чемпионате и третье в группе в Лиге Европы.