Нидерланды. Новость

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 11-го тура нидерландской Эредивизи.

В рамках одиннадцатого тура национального первенства действующий чемпион Нидерландов не смог увеличить отрыв от прямого преследователя в лице Витесса, воспользовавшись осечкой догоняющего оппонента, уступив одному из претендентов на попадание в потенциальную зону еврокубков. Аякс пропустил в домашнем поединке первым, хотя и владел определенным преимуществом по ходу всего первого тайма, однако после перерыва сумел отыграться. Впрочем, финальное слово все равно осталось за гостями.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Аякс — Твенте 1:2

Голы: Тадич, 59 (пен.) — Мениг, 22, 84

Аякс: Онана — Клайбер (Хунтелаар, 84), Схюрс (Тимбер, 55), Блинд, Тальяфико (Мартинес, 55) — Классен, Лабьяд, Гравенберх — Промес (Энтони, 55), Траоре (Бробби, 46), Тадич.

Твенте: Дроммель — Эбюэхи (Хильгерс, 80), Плегесуэло, Пири, Смаль — Брама, Илич (Бош, 80), Румерату — Черни (Ван Леувэн, 80), Данило (Еремеев, 87), Мениг (Зерруки, 90+2).

Предупреждение: Гравенберх