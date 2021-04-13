Нидерланды. Новость

Однако, китайские владельцы лучше других знают, как бороться с подобными махинациями.

Процесс передачи лицензионных прав на нидерландский клуб АДО Ден Хааг от китайской компании United Vansen в сторону инвестиционной группы нидерландско-швейцарского происхождения Cosinus Group Capital Partners был досрочно завершен неудачей.

Причина достаточно проста — необходимая сумма средств так и не поступила на банковские счета продающей стороны.

Со стороны Cosinus Group, как сообщает нидерландский ресурс AD.nl, переговоры вел Энтони Ротенгаттер, однако организованные им сборы финансовых средств так и не нашли должной поддержки со стороны членов инвестиционной группы. После неудачи, китайская сторона в единоличном порядке завершила процесс переговоров.

Тем временем, АДО Ден Хааг является главным претендентом на вылет из Эредивизи по итогам текущего сезона, после 29-и сыгранных туров занимая последнее, 18-е, место с 16-ю баллами в активе. От находящегося на спасительной 15-й строчке Виллем II "аисты" отстают нашесть пунктов, но в последний раз побеждали еще в начале января 2021 года.