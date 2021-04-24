Нидерланды. Новость

Желающим заполучить футболиста предстоит не так уж и сильно раскошелиться.

Левый защитник амстердамского Аякса Николас Тальяфико, который в конце 2020 только успел продлить отношения со своим клубом, объявил руководству команды о желании перейти в новый клуб.

Руководство нидерландского коллектива пошло навстречу пожеланиям своего подопечного, и выставило его на трансферный рынок с достаточно скромной, как для такого опытного исполнителя на клубном и национальном уровне, суммой отступных — 15 млн евро.

Именно столько придется заплатить желающим заполучить 28-летнего аргентинского игрока обороны, а среди претендентов испанское издание AS выделяет английский Лидс Юнайтед, миланский Интер и испанский Атлетико Мадрид.

Стоит отметить, что "матрасники" прошлым летом уже выходили на агентов футболиста, однако им удалось подписать Лоди, что на позволило на время закрыть данную позицию. Однако, травматичность бразильского футболиста вновь подняла вопрос о более постоянном исполнителе в данной роли.

По схожей схеме в прошлое межсезонье прошел и Манчестер Сити, однако "горожане" в итоге отдали предпочтение украинцу Александру Зинченко.

В текущем сезоне Тальяфико сыграл 38 матчей за свой нынешний клуб, оформив один забитый мяч и трижды отдав голевую передачу.