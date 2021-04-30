Нидерланды. Новость

Новое соглашение с наставником будет актуальным еще два года.

Как сообщает официальный сайт амстердамского Аякса, руководству куба удалось успешно завершить переговорный процесс с главным тренером команды Эриком тен Хагом относительно продления действующего контрактного соглашения.

Напомним, что данный нидерландский специалист работает вместе с "Божьими сыновьями" с конца 2017-го года, а в текущем сезоне привел клуб к Кубку Нидерландов и досрочному чемпионскому титулу, а в сезоне-2018/19 вышел вместе со своим клубом в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Дата завершения обновленного соглашения установлена на лето 2023 года.

"Я осознаю, с какими великими людьми для мировой истории футбола мне приходится работать в этом клубе. Также, я уверен, что мы можем сделать шаг вперед в развитии с текущей командой. Я очень счастлив находиться здесь.

Добраться до какой-то вершины — это одно, а закрепиться там – совершенно иное. Аякс продолжает оставаться весомым игроком на мировой арене. Мы уже получаем достаточно уважения со стороны других клубов, но хотим еще большего. Мы хотим вырваться в категорию элитных клубов и регулярно раздражать ведущие команды Европы", — поделился эмоциями после обновления контракта наставник Аякса.

Стоит отметить, что, после ухода Жозе Моуриньо с поста главного тренера лондонского Тоттенхэма, "шпоры" рассматривали в качестве опций для его замены Юлиана Нагельсманна и Эрика тен Хага, однако оба наставника уже определились со своим местом работы на ближайший период.

Ближайший матч амстердамского клуба состоится 2 мая. В соперниках по домашнему противостоянию Эммен.