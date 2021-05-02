В рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов Аякс дома разгромил Эммен со счетом 4:0.

Эта победа означает, что амстердамский клуб стал чемпионом Нидерландов по итогам сезона-2020/21.

Аякс в 31 матче набрал 79 очков. Клуб опережает ПСВ, занимающий второе место, на 15 очков.



Отметим, что на счету Аякса 35 чемпионств в своей истории. В минувшем сезоне команда также завершила чемпионат на первом месте.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.