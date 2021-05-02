Нидерланды. Новость
Амстердамский клуб в 35-й раз в истории выиграл главный трофей.
ФК Аякс
02 мая 2021, 18:50
В рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов Аякс дома разгромил Эммен со счетом 4:0.
Эта победа означает, что амстердамский клуб стал чемпионом Нидерландов по итогам сезона-2020/21.
Аякс в 31 матче набрал 79 очков. Клуб опережает ПСВ, занимающий второе место, на 15 очков.
Отметим, что на счету Аякса 35 чемпионств в своей истории. В минувшем сезоне команда также завершила чемпионат на первом месте.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.