Нидерланды. Новость

Экс-футболист Челси, Реала и Баварии Арьен Роббен повесил бутсы на гвоздь.

Легендарный нидерландский полузащитник Арьен Робен второй раз объявил о завершении карьеры футболиста.

"Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжёлый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен", — написал Роббен в своем аккаунте в Instagram.

Стоит отметить, что Роббен является воспитанником Гронингена, где и завершил профессиональную карьеру футболиста. Так же Робен известен по выступлениям за Челси, Реал и Баварию.

В составе мюнхенского клуба футболист завоевал титул Лиги чемпионов. Отметим, что футболист был одним из лидеров сборной Нидерландов, в составе которой завоевал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

Напомним, Роббен уже объявлял о завершении карьеры в 2019, но решил вернуться в большой футбол, чтобы помочь родному Гронингему в тяжелые финансовые времена.

