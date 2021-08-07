Нидерланды. Новость

Завершился поединок в Нидерландах.

В поединке за Суперкубок Нидерландов ПСВ не оставил шансов Аяксу (4:0).

За команду из Эйндховена забивали Гетце, Вертессен и дубль оформил Мадуэке. У Аякса отличился Тальяфико со знаком минус. На 40 минуте он получил красную.

В целом, до удаления Аякс создавал моменты у чужих ворот, как и ПСВ, который с первых минут начал забивать. Однако красная Тальяфико сильно повлияла на исход матча.

Аякс — ПСВ 0:4

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89

Аякс: Пасвер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес (Магальян, 86), Тальяфико — Гравенберх, Классен (Ренш, 46), Блинд (Эккеленкамп, 74) — Бергхюйс (Данилу, 74), Тадич — Алле (Нерес, 61)

ПСВ: Дроммел — Макс (Оппегард, 81), Боскальи, Рамальо, Мвене (Тезе, 46) — Сангаре (Преппер, 61), Гетце, Ван Гинкель — Гакпо, Мадуэке (Обиспо, 73) — Захави (Вертессен, 46)