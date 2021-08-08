Нидерланды. Новость

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка за Суперкубок Нидерландов-2021.

В поединке за Суперкубок Нидерландов образца 2021-го года сражались действующий чемпион и обладатель Кубка страны, Аякс, и финишировавший вторым в национальном первенстве ПСВ.

Игра на поле Йохан Кройфф Арены не задалась для хозяев фактически уже с первых минут, когда в их воротах оказался первый забитый соперниками мяч, после чего гости из Эйндховена еще до перерыва сумели увеличить преимущество по счет.

Вдобавок к этому, "божьи сыновья" остались в меньшинстве из-за безрассудных действий защитника Николаса Тальяфико, и уже в конце матча их соперникам удалось оформить два дополнительных гола.

Видео голов и обзор матча:

Аякс — ПСВ 0:4

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89.

Аякс: Пасвер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес (Магальян, 86), Тальяфико — Гравенберх, Клаассен (Ренч, 46), Блинд (Эккеленкамп, 74) — Бергейс (Данило, 74), Алле (Нерес, 61), Тадич.

ПСВ: Дроммель — Мвене (Тезе, 46), Андре Рамальо, Боскальи, Макс (Оппегард, 81) — Ван Гинкел, Гетце, Сангаре (Проппер, 61) — Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46), Гакпо.

Предупреждения: Клаассен — Захави, Тезе.

На 40-й минуте был удален Николас Тальяфико (Аякс) (грубое нарушение правил).