Нидерланды. Новость

Если бы не предложение нидерландского клуба, форвард мог бы остаться конкурентом Романа Яремчука.

В начале сезона-2020/21 нападающий лиссабонской Бенфики Карлос Винисиус на правах аренды присоединился к лондонскому Тоттенхэму, однако совершенно не впечатлил своими выступлениями, забив 10 голов и отдав три голевые передачи в 24-х сыгранных поединках (1009 минут).

После возвращения в Португалию, 26-летний футболист оказался не нужен и "орлам", поэтому был вынужден искать себе новый клуб.

На полноценный его трансфер никто из кандидатов так и не решился, поэтому нидерландский ПСВ и санкт-петербургский Зенит на двоих разыграли конкуренцию относительно возможности аренды игрока, который завершился успехом для "крестьян".

После возвращения в Бенфику в конце текущего сезона, у Винисиуса останется еще два года действующего контракта с клубом.