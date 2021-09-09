Нападающий Аякса Душан Тадич признан лучшим футболистом прошедшего сезона в чемпионате Нидерландов, сообщает ESPN.

В минувшей кампании 32-летний сербский форвард провел 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 18 ассистов.

Лучшим молодым игроком сезона признан одноклубник Тадича по Аяксу — Райан Гравенберх. На счету 19-летнего голландского хавбека три забитых мяча и пять ассистов в 32 матчах.

Автором самого лучшего гола минувшей кампании чемпионата Нидерландов стал защитник Фейеноорда Маркос Сенеси, который забил его в ворота Ден Хаага в матче третьего тура.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.