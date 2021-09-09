Нидерланды. Новость

Форвард Аякса был лидером на поле в составе амстердамского клуба в прошедшей кампании.

Нападающий Аякса Душан Тадич признан лучшим футболистом прошедшего сезона в чемпионате Нидерландов, сообщает ESPN.

В минувшей кампании 32-летний сербский форвард провел 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 18 ассистов.

Лучшим молодым игроком сезона признан одноклубник Тадича по Аяксу — Райан Гравенберх. На счету 19-летнего голландского хавбека три забитых мяча и пять ассистов в 32 матчах.

Автором самого лучшего гола минувшей кампании чемпионата Нидерландов стал защитник Фейеноорда Маркос Сенеси, который забил его в ворота Ден Хаага в матче третьего тура.

🏆 De award voor Eredivisie Doelpunt van het Jaar gaat naar:



𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕤 𝕊𝕖𝕟𝕖𝕤𝕚!



📺 Kijk live naar de uitreikingen op ESPN! pic.twitter.com/oEM9KejghW — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2021

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