Нидерланды. Новость
Форвард Аякса был лидером на поле в составе амстердамского клуба в прошедшей кампании.
Душан Тадич, Getty Images
09 сентября 2021, 12:41
Нападающий Аякса Душан Тадич признан лучшим футболистом прошедшего сезона в чемпионате Нидерландов, сообщает ESPN.
В минувшей кампании 32-летний сербский форвард провел 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 18 ассистов.
Лучшим молодым игроком сезона признан одноклубник Тадича по Аяксу — Райан Гравенберх. На счету 19-летнего голландского хавбека три забитых мяча и пять ассистов в 32 матчах.
Автором самого лучшего гола минувшей кампании чемпионата Нидерландов стал защитник Фейеноорда Маркос Сенеси, который забил его в ворота Ден Хаага в матче третьего тура.
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