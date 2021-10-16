Нидерланды. Новость

Матея Милованович связал свое будущее с амстердамским клубом.

Аякс на своем официальном сайте объявил о подписании с молодым центральным защитником Матеей Миловановичем профессионального контракта, который стал для футболиста первым в карьере.

17-летний серб заключил с амстердамским клубом соглашение до 30 июня 2024 года, которое вступило в силу 1 октября этого года.

Пресс-служба Аякса во время интервью с Миловановичем после подписания контракта заметила сходство юного центрбека с другим своим экс-игроком — нападающим Златаном Ибрагимовичем, права на которого ныне принадлежат Милану.

"Да, я действительно похож на него", — в шутку заявил Милованович.