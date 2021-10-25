Нидерланды. Новость

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Нидерландов.

В матче 10-го тура Эредивизи Аякс разгромил на своем поле ПСВ со счетом 5:0. В составе амстердамского клуба Душан Тадич забил один и отдал два ассиста, а Себастьян Алле отличился голом и результативной передачей.

На данный момент Аякс лидирует в турнирной таблице Эредивизи с 25 очками, опережая ПСВ на 4 пункта.



Аякс – ПСВ 5:0

Голы: Бергейс, 19, Алле, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич, 90.

Аякс: Пасвеер, Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд (Тальяфико, 80), Антони (Нерес, 80), Бергейс (Классен, 69), Тадич, Гравенберх (Кудус, 79), Альварес (Схюрс, 88), Алле.

ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 80), Рамальо, Боскальи, Макс, Брума (Вертессен, 58), Гетце (Гутьеррес, 80), ван Гинкел (Проппер, 72), Сангаре, Захави, Винисиус (Мауро Жуниор, 72).

Предупреждения: Альварес (24), Мартинес (29), Макс (36), Винисиус (69).