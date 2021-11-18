Нидерланды. Новость

Футболист продолжит карьеру в Эрстедивизи.

Бывший вингер Фейеноорда, Ювентуса и сборной Нидерладнов Эльеро Элиа перешел в АДО Ден Хааг.

Клуб из Второго дивизиона Нидерландов подписал Элиа на правах свободного агента. Контракт заключен до лета 2022 года.

Отметим, что Элиа является воспитанником Ден Хаага. Он выступал за клуб с 2002 по 2007 год, сыграв при этом 59 матчей.

Последним клубом 34-летнего футболиста был Утрехт, который он покинул в летнее трансферное окно.