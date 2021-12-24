Нидерланды. Новость

Хавбек подписал новое соглашение с роттердамским клубом.

Полузащитник Йенс Тоорнстра продлил соглашение с Фейеноордом, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Опорный хавбек поставил подпись под двухлетним контрактом с роттердамским клубом, который рассчитан до июня 2023 года.

Тоорнстра выступает в составе Фейеноорда с 2014 года, перейдя из Утрехта. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 30 поединков в футболке "красно-белых", отличившись тремя голами и шестью ассистами.

Ранее вместе с клубом Тоорнстра завоевал чемпионский титул Эредивизи, два Кубка и два Суперкубка Нидерландов.