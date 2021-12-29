Нидерланды. Новость
Футболиста е стало на 44 году жизни.
Кристиан Гьян, Voetbalprimeur
29 декабря 2021, 19:28
Бывший защитник Фейеноорда, Эксельсиора и сборной Ганы Кристиан Гьян скончался в возрасте 43 лет.
Как сообщает официальный сайт Фейеноорда, Гьян долгое время боролся с раком и 29 декабря Кристиана не стало.
Отметим, что Гьян в составе Фейеноорда выиграл три титула: Кубок УЕФА, чемпионат Нидерландов и Суперкубок страны. Также на его счету 23 матча за сборную Ганы.
Свою карьеру он закончил в любительском клубе из Нидерландов Леонидас из Роттердама в 2011 году.
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