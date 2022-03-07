Нидерланды. Новость
У амстердамському клубі значні проблеми з вибором на позиції голкіпера.
Пршемислав Титонь, Getty Images
07 марта 2022, 12:57
Діючий чемпіон Нідерландів, амстердамський Аякс, усе ще продовжує брати участь у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА та боротися за збереження титулів на внутрішній арені.
Однак, головний тренер команди Ерік тен Хаг у поточний момент сезону зіштовхнувся з доволі глибокою кризою кадрового потенціалу під час вибору голкіпера.
Мартеен Стекеленбург, Ремко Пасвер, Джей Гортер — всі вони присутні у заявці Аякса на сезон, проте зараз перебувають у лазареті з ушкодженнями різного ступеню важкості.
Фактично, у Аякса залишився лише один голкіпер — скандальний Андре Онана, який за ходом поточного сезону тільки-но встиг повернутися після дискваліфікації через уживання допінгу. Проте й камерунський голкіпер також планує полишити клуб наприкінці сезону.
На зміну Онана теоретично претендує 17-річний Чарлі Сетфорд, проте тен Хаг не розглядає юнака у якості повноцінного гравця основного состава на фінальний відрізок сезону.
Саме тому до тренувального процесу Аякса останніми днями було долучено Роббіна Рюйтера з Віллем II, однак підсумковий вибір тен Хага припав на досвідченого 35-річного польського воротаря Пршемислава Титоня, який відомий за своїми виступами у складі ПСВ та збірної своєї країни.
Останнім клубом Титоня був американський Цинциннаті, який він залишив ще на початку зимової трансферної кампанії після дворічного періоду виступів.