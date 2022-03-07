Нидерланды. Новость

У амстердамському клубі значні проблеми з вибором на позиції голкіпера.

Діючий чемпіон Нідерландів, амстердамський Аякс, усе ще продовжує брати участь у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА та боротися за збереження титулів на внутрішній арені.

Однак, головний тренер команди Ерік тен Хаг у поточний момент сезону зіштовхнувся з доволі глибокою кризою кадрового потенціалу під час вибору голкіпера.

Мартеен Стекеленбург, Ремко Пасвер, Джей Гортер — всі вони присутні у заявці Аякса на сезон, проте зараз перебувають у лазареті з ушкодженнями різного ступеню важкості.

Фактично, у Аякса залишився лише один голкіпер — скандальний Андре Онана, який за ходом поточного сезону тільки-но встиг повернутися після дискваліфікації через уживання допінгу. Проте й камерунський голкіпер також планує полишити клуб наприкінці сезону.

На зміну Онана теоретично претендує 17-річний Чарлі Сетфорд, проте тен Хаг не розглядає юнака у якості повноцінного гравця основного состава на фінальний відрізок сезону.

Саме тому до тренувального процесу Аякса останніми днями було долучено Роббіна Рюйтера з Віллем II, однак підсумковий вибір тен Хага припав на досвідченого 35-річного польського воротаря Пршемислава Титоня, який відомий за своїми виступами у складі ПСВ та збірної своєї країни.

Останнім клубом Титоня був американський Цинциннаті, який він залишив ще на початку зимової трансферної кампанії після дворічного періоду виступів.