Нидерланды. Новость

Легендарний футболіст може отримати підвищення.

Легендарний футболіст Рууд Ван Ністерой є основним кандидатом на посаду головного тренера ПСВ.

Як повідомляє ED.nl, фахівець, який наразі очолює молодіжну команду ПСВ, на думку босів клубу вже доріс до роботи з основною командою.

Фред Руттен, який тренував Шальке, Твенте, Феєноорд та інші клуби, може стати асистентом Ван Ністероя.

Відзначимо, що робота з ПСВ може стати першою на дорослому рівні для 45-річного нідерландця. Рогер Шмідт, який наразі очолює ПСВ, залишить свою посаду наприкінці сезону.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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