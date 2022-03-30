Нидерланды. Новость

Легенда нідерландського футболу замінить Роджера Шмідта, у якого спливає контракт влітку 2022 року.

ПСВ офіційно визначився з ім'ям нового головного тренера першої команди, який стане змінником для Роджера Шмідта зі старту сезону-2022/23.

Як повідомляє прес-служба нідерландського клубу, новим керманичем ПСВ стане Руд ван Ністерлой, який наразі очолює молодіжну команду Йонг ПСВ (U-21).

Для екс-форварда Манчестер Юнайтед посада такого рівня стане дебютною у тренерській кар'єрі. Контракт розрахований до 2025 року.

Раніше Руд ван Ністерлой набув управлінського досвіду як тренер нападників в академії ПСВ і як помічник тренера першої команди.

Також він очолював юніорську та молодіжну команди ПСВ, а також двічі входив до тренерського штабу національної збірної Нідерландів (2014-2016; 2020-2021).

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