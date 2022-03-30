Нидерланды. Новость
Легенда нідерландського футболу замінить Роджера Шмідта, у якого спливає контракт влітку 2022 року.
psv.nl
30 марта 2022, 19:57
ПСВ офіційно визначився з ім'ям нового головного тренера першої команди, який стане змінником для Роджера Шмідта зі старту сезону-2022/23.
Як повідомляє прес-служба нідерландського клубу, новим керманичем ПСВ стане Руд ван Ністерлой, який наразі очолює молодіжну команду Йонг ПСВ (U-21).
Для екс-форварда Манчестер Юнайтед посада такого рівня стане дебютною у тренерській кар'єрі. Контракт розрахований до 2025 року.
Раніше Руд ван Ністерлой набув управлінського досвіду як тренер нападників в академії ПСВ і як помічник тренера першої команди.
Також він очолював юніорську та молодіжну команди ПСВ, а також двічі входив до тренерського штабу національної збірної Нідерландів (2014-2016; 2020-2021).
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