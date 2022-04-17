Нидерланды. Новость

Закінчився фінальний поєдинок змагань.

В рамках фінального матчу Кубку Нідерландів ПСВ переграв Аякс із рахунком 2:1.

Аякс виглядав набагато краще ПСВ у першому таймі. Гравенберх на 23 хвилині вивів номінальних гостей вперед. На 45 хвилині Гол Мазрауі арбітр не зарахував через офсайд, який побачив під час відеоперегляду.

Другий тайм розпочався з голу від Гутьєрреса. Мексиканець скористався гольовим пасом від Сангаре та переграв Стекеленбурга. Через дві хвилини ПСВ вже лідирував. Коді Гакпо продемонстрував свої індивідуальні скіли, пройшов до воріт та розстріляв кіпера.

Аякс миттєво зрівняв, але знову втрутився VAR, який показав офсайд у Классена. Таким чином ПСВ став 10-разовим володарем Кубку Нідерландів.

ПСВ - Аякс 2:1

Голи: Гутьэррес, 48, Гакпо, 50 — Гравенберх, 23