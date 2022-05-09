Нидерланды. Новость

Поки неясно, що стало причиною смерті гравця.

Колишній гравець Аякса, вихованець клубу з Нідерландів Джоді Лукокі помер у віці 29 років. Про це повідомляє видання AD.

Поки що невідомо, що стало причиною смерті футболіста збірної Демократичної Республіки Конго.

Джоді Лукокі з 2011 по 2014 рік захищав кольори Аякса, з яким виграв три чемпіонати Нідерландів.

У Нідерландах він також виступав за Камбюр, Зволлє, а до лютого 2022 року належав Твенте, але через проблеми зі здоров'ям не зіграв жодного матчу.

Також у Лукокі був успішний період кар'єри у Болгарії. З місцевим Лудогорцем він чотири рази ставав чемпіоном країни та виграв два Суперкубки.