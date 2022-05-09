Нидерланды. Новость
Поки неясно, що стало причиною смерті гравця.
Джоді Лукокі, Getty Images
09 травня 2022, 16:25
Колишній гравець Аякса, вихованець клубу з Нідерландів Джоді Лукокі помер у віці 29 років. Про це повідомляє видання AD.
Поки що невідомо, що стало причиною смерті футболіста збірної Демократичної Республіки Конго.
Джоді Лукокі з 2011 по 2014 рік захищав кольори Аякса, з яким виграв три чемпіонати Нідерландів.
У Нідерландах він також виступав за Камбюр, Зволлє, а до лютого 2022 року належав Твенте, але через проблеми зі здоров'ям не зіграв жодного матчу.
Також у Лукокі був успішний період кар'єри у Болгарії. З місцевим Лудогорцем він чотири рази ставав чемпіоном країни та виграв два Суперкубки.