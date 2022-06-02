Нидерланды. Новость

Відомий форвард очолив клуб із другого дивізіону Нідерландів.

Футбольний клуб Ден Гаг на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера.

Ним став відомий у минулому нападник збірної Нідерландів та Ліверпуля Дірк Кейт. Угода з 41-річним фахівцем розрахована на один сезон.

🤝 𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦 𝐃𝐢𝐫𝐤 𝐊𝐮𝐲𝐭!



De 41-jarige oefenmeester uit Katwijk tekent een contract voor één seizoen. ⤵️ — ADO Den Haag (@ADODenHaag) June 2, 2022

Зазначимо, що Ден Гаг наступний сезон також проведе у другому за силою дивізіоні Нідерландів, оскільки у рамках фіналу плей-офф за вихід в Ередівізі команда поступилася Ексельсіору за підсумками післяматчевої серії пенальті.