Нидерланды. Новость
Відомий форвард очолив клуб із другого дивізіону Нідерландів.
Дірк Кейт, twitter.com/ADODenHaag
02 червня 2022, 15:22
Футбольний клуб Ден Гаг на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера.
Ним став відомий у минулому нападник збірної Нідерландів та Ліверпуля Дірк Кейт. Угода з 41-річним фахівцем розрахована на один сезон.
Зазначимо, що Ден Гаг наступний сезон також проведе у другому за силою дивізіоні Нідерландів, оскільки у рамках фіналу плей-офф за вихід в Ередівізі команда поступилася Ексельсіору за підсумками післяматчевої серії пенальті.