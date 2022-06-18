Нидерланды. Новость

Німецький півзахисник близький до трансферу з ПСВ.

Маріо Гьотце розглядає різні варіанти продовження кар'єри наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, пропозиції німецькому півзахиснику зробили три клуби — Айнтрахт Ф, Бенфіка та Інтер Майямі.

Стверджується, що всі три клуби готові активувати суму відступних за німця у розмірі чотирьох мільйонів євро.

Минулого сезону Гьотце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.