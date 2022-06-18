Нидерланды. Новость
Німецький півзахисник близький до трансферу з ПСВ.
Маріо Гьотце, getty images
18 червня 2022, 14:40
Маріо Гьотце розглядає різні варіанти продовження кар'єри наступного сезону.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, пропозиції німецькому півзахиснику зробили три клуби — Айнтрахт Ф, Бенфіка та Інтер Майямі.
Стверджується, що всі три клуби готові активувати суму відступних за німця у розмірі чотирьох мільйонів євро.
Минулого сезону Гьотце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.