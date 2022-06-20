Нидерланды. Новость

У свої 19 років півзахисник уже встиг пограти в різних країнах.

Центральний півзахисник Ілайш Моріба ще не досяг 20-річного віку, проте вже встиг у своїй професійній кар’єрі побити горщики з керівництвом свого рідного клубу, каталонської Барселони, після чого мав не найбільш вдалий досвід виступів у німецькому РБ Лейпциг тривалістю в півроку на початку цього сезону, за підсумком чого догравав футбольний рік уже в складі Валенсії.

Оскільки оренда в складі "кажанів" добігла кінця, футболіст мав повернутися назад до "червоних биків", однак там на нього не дуже-то й розраховують у найближчому майбутньому.

Вирішення цієї ситуації бачиться лише одне — під час поточного трансферного вікна гравця буде продано до іншого клубу.

Претендентом наразі є лише амстердамський Аякс, на чолі якого з недавніх пір працює Альфред Схрьодер, завдячуючи особистого інтересу якого й відбуваються перемовини між сторонами.

Річ у тім, що нідерландському фахівцеві відомі здібності Моріба ще з часів його роботи в Барселоні в якості помічника Рональда Кумана.

Вартість трансферу місцевою пресою оцінюється в 22 млн євро, тоді як 10% від цієї суми відійде на користь Барселони, згідно з умовами її угоди з Лейпцигом.

Загалом у цьому сезоні Ілайш відіграв 24 матчі, зробивши один гольовий пас.