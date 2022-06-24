Нидерланды. Новость

Клуб розглядає можливість повернення гравця.

Трансфер Себастьяна Аллє у дортмундську Боруссію з Аякса вже погоджений, тому нідерландський клуб шукає нового нападника.

Керівництво чинного чемпіона країни та новий тренерський штаб бажають бачити на вістрі атаки уругвайця Луіса Суареса.

Як стало відомо журністу Екрему Конуру, Аякс спробує перехопити Суареса в Рівер Плейта, який ближче за всіх до його підписання.

35-річний нападник вже має досвід виступів за Аякс. На його рахунку чотири сезони з 2007 по 2011 рік.

Наразі уругваєць отримав статус вільного агента після того, як залишив мадридський Атлетіко після закінчення минулого сезону.