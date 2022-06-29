Нидерланды. Новость

Юнак залишив Францію в статусі вільного агента.

Вихованець футбольної академії каталонської Барселони півзахисник Хаві Сімонс із літа 2019 року став невід’ємною частиною системи французького Парі Сен-Жермен.

Однак за останні три сезони він зіграв лише 11 матчів на рівні "дорослої" команди, через що 19-річного виконавця було дуже важко вважати гравцем основного складу.

Значно більші досягнення нідерландця були помітні на рівні юнацької команди. Особливо — у Юнацькій Лізі УЄФА, де він лише в поточному сезоні відзначився чотирма голами та шістьма результативними передачами.

Зрештою, контракт Сімонса з ПСЖ добіг кінця, після чого він вирішив уперше в своїй професійній кар’єрі спробувати сили на батьківщині.

Нідерландський ПСВ допоміг Хаві в цьому прагненні, а власне перемовини між сторонами щодо трансферу відбулись доволі швидко.

Не забарилось й офіційне повідомлення від "селян" — контракт із Сімонсом було підписано до 2027 року.

Варто зауважити, що раніше між футболістом та ПСЖ існувала усна домовленість про продовження взаємин, проте в останній момент щось пішло не так під час перемовин.

Загалом у цьому сезоні Сімонс провів дев’ять матчів у складі основної команди парижан, віддавши одну гольову передачу.