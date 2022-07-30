Нидерланды. Новость

Футболіст провів у цій країні два попередніх сезони.

Свого часу влітку 2019 року італійська Фіорентина здійснила трансфер датського центрального захисника Якоба Расмуссена з Емполі за 7 млн євро, однак гравець із того часу з’являвся на полі виключно в складі молодіжної команди "лілій".

Його період виступів у Флоренції — суцільні поневіряння орендами в інших кубах. Зокрема, останні два роки він виступав у складі нідерландського Вітесса, награвши за цей час 72 матчі (3 голи, 2 передачі).

Зрештою, виступи 25-річного виконавця настільки сподобались публіці Ередивізі, що його до свого складу вирішив запросити фіналіст першого в історії розіграшу Ліги конференцій УЄФА — Феєнорд.

Для Рассмусена, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, це буде чергова орендна угода.