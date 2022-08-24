Нидерланды. Новость

Футболіст змінив клуб у Нідерландах.

Півзахисник Феєноорда Йенс Тоорнстра перейшов в Утрехт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт із 33-річний футболістом, який має досвід виступів за збірну Нідерландів, підписаний на два роки з можливістю продовження на один рік.

Атакуючий хавбек із січня 2013 року по серпень 2014 року виступав за Утрехт, де проявив себе та переїхав до Роттредама.

У складі Феєнорда гравець зіграв 313 матчів, забив 65 голів та віддав 62 асисти.