Нидерланды. Новость
Аргентинець продовжить виступи в Ередивізі.
Херонімо Рульї, Getty Images
05 січня 2023, 08:15
Після відходу камерунського воротаря Андре Онана до міланського Інтера влітку минулого року, амстердамський Аякс був вимушений зіштовхнутись із великою проблемою кадрового дефіциту в гравцях на лінії воріт.
У "божих синів" у розташуванні залишались виключно дуже досвідчені голкіпери — 39-річний Ремко Пасвер та 40-річний Мартен Стекеленбург, а також геть молодий 22-річний Джей Гортер.
Така ситуація не влаштовувала менеджмент чемпіонів Ередивізі, тож зрештою Аякс вийшов на трансферний ринок заради пошуків гідних кандидатів на підсилення.
У підсумку, шукати довго не довелось. Аргентинський голкіпер Херонімо Рульї, який був у заявці своєї національної команди на чемпіонаті світу-2022, здобувши перемогу, не міг у першій частині сезону похизуватись стабільним місцем в основному складі іспанського Вільярреала.
Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони досягли домовленостей за всіма статтями, і вже найближчої доби 30-річний воротар стане частиною Аякса.
У поточному сезоні на рахунку Рульї 14 матчів, 10 пропущених голів та сім "сухих" матчів.