Нидерланды. Новость

Аргентинець продовжить виступи в Ередивізі.

Після відходу камерунського воротаря Андре Онана до міланського Інтера влітку минулого року, амстердамський Аякс був вимушений зіштовхнутись із великою проблемою кадрового дефіциту в гравцях на лінії воріт.

У "божих синів" у розташуванні залишались виключно дуже досвідчені голкіпери — 39-річний Ремко Пасвер та 40-річний Мартен Стекеленбург, а також геть молодий 22-річний Джей Гортер.

Така ситуація не влаштовувала менеджмент чемпіонів Ередивізі, тож зрештою Аякс вийшов на трансферний ринок заради пошуків гідних кандидатів на підсилення.

У підсумку, шукати довго не довелось. Аргентинський голкіпер Херонімо Рульї, який був у заявці своєї національної команди на чемпіонаті світу-2022, здобувши перемогу, не міг у першій частині сезону похизуватись стабільним місцем в основному складі іспанського Вільярреала.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони досягли домовленостей за всіма статтями, і вже найближчої доби 30-річний воротар стане частиною Аякса.

У поточному сезоні на рахунку Рульї 14 матчів, 10 пропущених голів та сім "сухих" матчів.