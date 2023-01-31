Нидерланды. Новость

Бельгійський вінгер вирушив до чемпіонату Нідерладів.

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Торган Азар офіційно став гравцем ПСВ. Про це повідомляє прес-служба нідерландського клубу.

29-річний бельгійський лівий вінгер приєдналися до нового клубу на правах орендної угоди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

У нинішній кампанії Торган Азар провів за Дортмунд 21 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив один гол. Поточний контракт бельгійця зі "джелями" розрахований до літа 2024 року.