Нидерланды. Новость

Нідерландський вінгер вирішив, що прийшов час піти з футболу.

Колишній вінгер збірної Нідерландів, Ювентуса, Вердера та інших клубів Елжеро Еліа вирішив завершити футбольну кар'єру.

Про це 36-річний футболіст розповів в інтерв'ю ведучім програми De Voetablkantine на ESPN.

"Я залишаю футбол. Я був настільки зайнятий, що не встиг навіть про це офіційно розповісти. Але настав час повідомити Нідерландам, що я більше не футболіст.

Думаю, що я не був футболістом останні кілька років. Останні сезони мені це зовсім не задались, у мене не було жодного щасливого моменту в Утрехті.

Але чому я такий зайнятий? Зараз я почав кар’єру репера, а минулого серпня також випустив хіп-хоп альбом під назвою Molenwijk", — розповів Еліа.

Останнім часом гравець виступав на батьківщині за Ден Хааг. Проте вже більше ніж пів року знаходився без клубу.

Елжеро Еліа став чемпіоном Італії у складі Ювентуса, володарем Кубку та трофею чемпіонату Нідерландів, срібним призером чемпіонату світу 2010 тощо.