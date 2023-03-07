Нидерланды. Новость

Голландський захисник розповів про виступи за свій нинішній клуб.

Юррієн Тімбер прокоментував свої виступи у складі Аяксу.

"Трансфер? Ви ніколи не можете знати, який чинник перейде вашу дорогу. Цього літа я розгляну можливі варіанти і прийму своє остаточне рішення. Мені добре в Аякс, це дуже важливо зараз.

Минулого літа вистачало інтересу до мене, проте я вибрав залишитися в Амстердамі".

Цього сезону голландець провів за клуб 35 матчів в усіх можливих турнірах.