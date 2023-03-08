Нидерланды. Новость

Нідерландський фулбек продовжить кар'єру в Ередивізі.

Крайній захисник ПСВ Патрік ван Анголт, права на якого належать турецькому Галатасараю, продовжуватиме виступати у нідерландському клубі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби домовилися про продовження орендної угоди щодо 32-річного фулбека, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, що ван Анголт перейшов до ПСВ на правах оренди у зимове трансферне вікно.

З того моменту він провів за нідерландський клуб дев'ять матчів, у яких він віддав одну результативну передачу.