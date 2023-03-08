Нидерланды. Новость
Нідерландський фулбек продовжить кар'єру в Ередивізі.
Патрік ван Анголт, getty images
08 березня 2023, 22:30
Крайній захисник ПСВ Патрік ван Анголт, права на якого належать турецькому Галатасараю, продовжуватиме виступати у нідерландському клубі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби домовилися про продовження орендної угоди щодо 32-річного фулбека, яка буде розрахована до літа 2024 року.
Нагадаємо, що ван Анголт перейшов до ПСВ на правах оренди у зимове трансферне вікно.
З того моменту він провів за нідерландський клуб дев'ять матчів, у яких він віддав одну результативну передачу.