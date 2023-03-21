Нидерланды. Новость

Півзахисник щасливий у Нідерландах.

Вихованець академії каталонської Барселони, півзахисник Хаві Сімонс, улітку 2019 року перейшов до складу молодіжної команди французького Парі Сен-Жермен, і вже за три сезони дебютував у складі головної команди, устигнувши потім зіграти 11 матчів (1 гольовий пас).

Однак 19-річний юнак хотів постійно мати ігрову практику, чого в зірковому складі "червоно-синіх" доволі важко досягти навіть іменитим виконавцям.

Саме тому рішенням нідерландського футболіста був від’їзд до батьківщини, де його радо підібрав на правах вільного агента ПСВ.

У клубі з Ейндговена в поточному сезоні Хаві — справжня зірка, оскільки за 38 матчів забив уже 16 голів та віддав вісім гольових передач.

Однак час минає, і відповідно до прогресу футболіста стає актуальним цікавий пункт у його контракті з нідерландським клубом, у якому передбачено можливість зворотного придбання гравця флагманом французького футболу за обопільної згоди обох команд.

Але власне Хаві наразі дотримується такої думки, що радше він перейде до будь-якого іншого провідного чемпіонату Європи, аніж повернеться до Парижу, про що повідомляє іспанська преса.

ПСЖ уже контактував із представниками ПСВ із приводу цього питання, але водночас представники футболіста мали розмови з керівниками клуба з Ейндговена стосовно можливості оновити контракт таким чином, щоб позбавити представника Ліги 1 будь-якого впливу.